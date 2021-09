Șoferii din România vor lua amenzi mai ușor, pe care nu le vor putea contesta. Ce li se pregătește Un nou proiect de lege vine la pachet cu un nou tip de amenzi pentru șoferii din Romania. Aceste amenzi ii vizeaza pe toți cei care obișnuiesc sa apese pedala de accelerație mai mult decat prevede legea. Noi amenzi pentru șoferii din Romania Șoferii romani care vor depași viteza legala, vor putea avea parte de […] The post Șoferii din Romania vor lua amenzi mai ușor, pe care nu le vor putea contesta. Ce li se pregatește appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Racheta RS-28 Sarmat , denumita și ”Satan II”, este capabila sa transporte o ogiva multipla, cu greutatea de pana la 10 tone, in orice punct al globului, atat pe la Polul Nord, cat și pe la Polul Sud. O sursa din Complexul Militar Industrial al Rusiei, citata de agenția de presa Tass a informat, miercuri,…

- Cele doua mari companii au facut anunțurile in aceeași zi, la distanța de cateva ore. Decizia ii privește pe angajații care fie sunt nevoiți sa lucreze de la birou, fie aleg ei aceasta varianta. Pentru aceștia vaccinarea devine obligatorie. Atat Google, cat mai ales Facebook, ofera un anumit nivel de…

- La Parlament au loc pregatiri pentru ședința de constituire a noului Legislativ, dupa ce astazi Curtea Constituționala a decis confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, precum și validarea mandatelor de deputați.

- Peste 200 de zboruri au fost anulate in provincia sudica chineza Guangdong inaintea sosirii taifunului Cempaka, informeaza agentia Xinhua marti. Observatorul meteorologic din China a reinnoit o avertizare cod galben de taifun. Cempaka, al saptelea taifun din acest an din China, va atinge marti…

- Cresterea porcilor in aer liber, chiar și in ferme autorizate pentru a face acest lucru, este pe cale de a fi interzisa, cat timp in țara noastra mai sunt active focare de pesta porcina africana, adica pe perioada nedeterminata.

- Autoturismele diesel si pe benzina si-au trait viata, iar viitorul este al celor electrice - Comisia Europeana ar putea propune miercuri reducerea la zero a emisiilor de CO2 pentru vehiculele noi in urmatorul deceniu, una dintre masurile de mediu menite sa combata schimbarile climatice si sa puna…

- Șeful CJ Valcea, Constantin Radulescu, anunța un nou proiect turistic la Ocnele Mari! Pornim pe un drum nou, alaturi de Primarie, pentru construirea in localitate a unei Baze balneoclimaterice de tratament. Am semnat un acord de parteneriat, in baza caruia CJ Valcea a alocat și suma…

- Echipa va incepe antrenamentele in prima saptamana a lunii august Echipa de futsal Sportul Cioraști, marea surpriza a competițiilor de futsal din sezonul 2020-2021, se pregatește pentru primul sau campionat in Liga I, unde a promovat la mai puțin de un an de la inființare. Revenit de la Adunarea Generala…