Șoferii din București vor fi monitorizați video în trafic Incepand de astazi, șoferii din București vor fi supravegheați video in trafic. Sistemul de supraveghere al traficului este dotat cu camere inteligente, dotate cu tehnologie avansata de detecție faciala și citire a numerelor de inmatriculare. De asemenea, dispozitivele pot scana și identifica o serie de nereguli in trafic, fie ca sunt contravenții sau infracțiuni, iar sancțiunile pot fi trimise șoferilor prin poșta. Cele 19 camere au fost montate in puncte cheie ale orașului: Intersecție Sos Odaii – Sos București Targoviste Intersecție Sos Odaii – Sos Bucuresti-Ploiești Intersecție calea ferata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

