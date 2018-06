Stiri pe aceeasi tema

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Simona Halep, care a triumfat la Roland Garros, a inceput a 32-a saptamana din pozitia de lider mondial a clasamentului WTA. Romanca are un avans de 1.226 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului secund. Finalista de la turneul francez, Sloane Stephens, invinsa Simonei Halep,…

- N. Dumitrescu Chiar daca nu se stie cifra exacta a romanilor plecati la munca in strainatate, numarul acestora schimbandu-se de la o saptamana la alta, cert este ca inclusiv in judetul Prahova nu este localitate in care sa nu se cunoasca faptul ca sunt destule persoane plecate “afara”. Ba, in multe…

- In anul 2017 fata de anul precedent efectivele de ovine si caprine au crescut, iar efectivele de bovine, de porcine si de pasari au scazut, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. • Romania, in anul 2017, a ocupat locul patru la efectivele de ovine si caprine…

- Romania implicata intr-o vasta operatiune Europol impotriva ISIS Foto: europol.europa.eu. Oficiul European de Politie (Europol) a anuntat ca o operatiune internationala a dat o lovitura serioasa masinii de propaganda pe internet a gruparii militante Statul Islamic (SI).…

- Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun sistem feroviar european, la fel ca si in 2012 si in 2015, cand au fost publicate precedentele rapoarte dedicate cailor ferate din Europa."Elvetia foloseste intensiv sistemul de cale ferata, in special pentru traficul de pasageri. De asemenea are…

- Dupa mai multe zile de mobilizari cu succes limitat, greva lucratorilor din sectorul feroviar a ajuns in fata protestelor de durata, cu incetarea lucrului timp de doua zile din cinci, si reprezinta cea mai importanta provocare cu care se confrunta presedintele Emmanuel Macron de al venirea sa la putere…

- Primul nostru pronostic a fost corect, cu doar 151 de puncte marcate in meciul de la Tel Aviv. Din pacate, deși a caștigat partida, scor 88 – 81, Real a fost condusa dupa primele 30 de minute. Biletul zilei:Ziua de vineri vine cu o oferta de evenimente mult mai bogata. Profitand de…