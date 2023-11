Șoferi prinși beți sau drogați la volan, pe șoselele din Banat Mai mulți șoferi au fost prinși bauți sau drogați la volan, noaptea trecuta, pe șosele din Caraș-Severin. „Azi-noapte, la ora 01:49, polițiști de la Secția 8 Poliție Rurala Oravița au oprit pentru control, in localitatea Greoni, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani din localitate, care, la testarea alcoolscop, avea o alcoolemie […] Articolul Șoferi prinși beți sau drogați la volan, pe șoselele din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

