Șoferi drogați la volan, prinși de polițiști, în acest weekend Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari, in rem (asupra faptei), in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 21 februarie 2021, in jurul orei 00.00, polițiștii au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 21 ani, care conducea un autovehicul pe strada Șirul Livezii din municipiul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. In consecința, acesta a fost condus la o unitate medicala autorizata… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 08 februarie 2021, in jurul orei 19.20, polițiștii au oprit in trafic, pentru…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 24 ianuarie 2021, in jurul orei 11.00, polițiștii au oprit in trafic, pentru…

- La data de 17 ianuarie 2021, in jurul orei 00.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 19 ani, din județul Argeș, care conducea un autoturism pe str. Șirul Livezii din municipiul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In data de 12 ianuarie 2021, in jurul orei 10.25, polițiștii au oprit in trafic, pentru control,…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Brașov au oprit in trafic, azi-noapte, pentru control, un tanar, in varsta de 20 ani, din județul Constanța, care conducea un autovehicul pe bdl. Mihail Kogalniceanu din municipiul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest, rezultatul…

- La data de 17 decembrie 2020, in jurul orei 12.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 32 ani, care conducea un autovehicul pe strada C. Dobrogeanu Gherea din municipiul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul…

- La data de 16 decembrie 2020, in jurul orei 11.15, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 25 ani, din județul Timiș, care conducea un autovehicul pe bdl. Garii din municipiul Brașov. Procedandu-se la testarea conducatorului auto cu aparatul…

- La data de 06 decembrie 2020, in jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 30 ani, care conducea un autoturism pe DJ104L. Cu ocazia verificarilor efectuate in baza de date a Poliției Romane a documentelor personale…