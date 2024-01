Șofer surprins în timp ce conducea cu 230 km/h pe autostrada A1. Ce sancțiuni a primit Un barbat a fost surprins in timp ce conducea cu o viteza mult peste cea legala pe autostrada A1, in vestul țarii. „Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac au depistat la data de 27 ianuarie, in jurul orei 13:30, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din județul Maramureș. […] Articolul Șofer surprins in timp ce conducea cu 230 km/h pe autostrada A1. Ce sancțiuni a primit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

