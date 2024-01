Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei italiene, șoferul a fost pur și simplu strapuns de bucata de stalp care a patruns in cabina camionului.Pompierii au intervenit imediat la fața locului și au pus autovehiculul in siguranța, in timp ce salvatorii au incercat sa-l resusciteze pe șoferul roman. Eforturile acestora au fost…

- Treizeci de turiști au fost raniți ușor in accidentul in care a fost implicat un autocar turistic cu etaj, cu numere de inmatriculare bosniace, care a ieșit in afara drumului și s-a rasturnat, pe o șosea din Italia, scrie portalul italian de știri Il Fatto Quotidiano.Accidentul a avut loc in ncoaptea…

- Doua fetite, de trei si sapte ani, au fost lovite de un autoturism care a iesit de pe sosea. Accidentul a avut loc intr-o comuna din județul Argeș. Un tanar, de 22 de ani, din comuna Micesti, care conducea un autoturism pe DJ 740, pe raza localitatii de domiciliu, circuland pe directia Micesti spre…

- Accident rutier produs in comuna Bradu, DN 65 B, in care un autoturism s ar fi rasturnat.Intervin pompierii cu o autospeciala de interventie, o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila, alaturi de un echipaj SAJ.In interiorul acestuia se aflau doua persoane, una dintre acestea aflandu se in imposibilitatea…

- Cel putin 17 persoane au fost ranite, duminica seara, in nord-estul Italiei, in urma coliziunii dintre doua trenuri, au anuntat pompierii, potrivit AFP, informeaza News.ro.Potrivit presei locale, Frecciarossa se deplasa de la Lecce la Venetia cu aproximativ 400 de calatori la bord. Trenul regional…

- Patru persoane au fost ranite dupar ce un tren de calatori a lovit, sambata dimineața, o autoutilitara la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza municipiului Radauți, județul Suceava, informeaza Mediafax.Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 5:40, iar la fața locului s-au deplasat pompierii…

- Accident spectaculos pe DN 72: Un autoturism a ajuns pe calea ferata, dupa ce a cazut de pe un pod Un accident spectaculos a avut loc, sambata dupa amiaza, pe drumul national 72 , in judetul Dambovita, unde un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 80 de ani a cazut de pe un…

- Sunt tensiuni fara precedent in marile orașe europene, unde s-au inmulțit alertele teroriste. De teama atacurilor, Italia ia o masura care pune sub semnul intrebarii viitorul spațiului Schengen și reintroduce controale la frontiera cu Slovenia. Masura va intra in vigoare sambata, 21 octombrie. Italia…