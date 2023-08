Şofer recidivist, ţinut în arest de judecători Judecatoria Craiova a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 41 de ani, din Craiova, recidivist, acuzat de conducere fara permis si refuzul recoltarii de probe biologice. Potrivit oamenii legii, la inceputul lunii iulie, barbatul a fost depistat conducand fara permis, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Ulterior, barbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest si recoltarea de probe biologice. Reprezentantii IPJ Dolj au explicat ca barbatul a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor. „In noaptea de 01/02 iulie, ora 00.45, polițiștii au efectuat semnal regulamentar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

