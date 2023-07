Șofer prins gonind cu 204 km/h pe autostradă. Cu ce sancțiuni s-a ales bărbatul de 47 de ani Un conducator auto surprins dupa ce a calcat prea mult pedala de accelerație a mașinii la volanul careia se afla a fost sancționat de catre polițiști. S-a aflat ca șoferul a gonit pe autostrada A7 cu peste 200 km/h. Barbatul in varsta de 47 de ani a fost depistat de politisti conducand pe autostrada A7 […] The post Șofer prins gonind cu 204 km/h pe autostrada. Cu ce sancțiuni s-a ales barbatul de 47 de ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

