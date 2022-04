Stiri pe aceeasi tema

- Un botosanean de 91 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea fara permis. In plus autoturismul acestuia avea numere false si nici nu trecuse Inspectia Tehnica Periodica. Politstii rutieri au ramas efectiv socati dupa un control in trafic in apropiere de municipiul Dorohoi. Acestia au oprit…

- Un tanar in varsta de 22 ani, din municipiul Bacau, a fost prins de politistii rutieri conducand un autoturism cu 130 km/ora pe drumul european E85, desi avea permisul de conducere suspendat, potrivit Agerpres."Pe E85, pe raza localitatii Gheorghe Doja, un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier…

- Politistii Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni au oprit in trafic duminica, 10 aprilie, pe DJ 151B, intre localitatile Bahnea – Gogan, un autoturism condus de un barbat in varsta de 36 de ani. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma testarii…

- Un sofer a fost prins de politisti circuland cu viteza de 138 kilometri pe ora intr-un cartier din municipiul Arad, cu 88 kilometri pe ora peste viteza legala admisa in acel loc, potrivit Agerpres.Barbatul are 35 de ani si este din judetul Ilfov, fiind oprit in cartierul Vlaicu. Fii la curent cu…

- Asear 6 martie la ora 1900 poliiti din cadrul Poliiei Oraului Ianca au oprit în trafic un tânr în vârst de 20 de ani din sat Berleti în timp ce conducea un autoturism în localitatea Oprieneti fiind înregistrat cu aparatul radar circulând cu viteza de 76 kmh.of...

- Un barbat din localitatea giurgiuveana Ghimpati a fost prin conducand pe un drum national cu viteza de 215 kilometri pe ora, depasind cu 125 de kilometri pe ora viteza maxima admisa pe acel sector de drum. Politistii i-au retinut permisul de conducere pentru o perioada de trei luni.

- URMARIRE pe strazile din Sebeș: Șofer BEAT la volan și cu viteza de 121 de kilometri/ora, prins de polițiști URMARIRE pe strazile din Sebeș: Șofer BEAT la volan și cu viteza de 121 de kilometri/ora, prins de polițiști La data de 26 februarie 2022, in jurul orei 00,00, polițiștii rutieri din Sebeș au…

- Mai multe infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice au fost constatate de politistii ialomiteni in weekend. Unul dintre acestia a fost depistat cu 1,22 alcoolemie si fara permis.