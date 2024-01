Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, din Vicovu de Jos, a fost incatușat de polițiști pentru ca a refuzat sa paraseasca coada de mașini de la un fast-food care bloca circulația pe bulevardul din centrul municipului Suceava. In plus, s-a ales cu sancțiuni usturatoare. Incidentul s-a produs luni, in prima zi a anului…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc, in noaptea dintre 7 spre 8 decembrie, in centrul municipiului Targu Jiu. Un șofer aflat sub influența alcoolului a distrus un magazin de haine second hand.

- Testele antidrog care se fac de o perioada de timp asupra conducatorilor auto de pe șoselele din județul Suceava incep sa confirme un fenomen previzibil. Numarul celor care ies in trafic, la volan, sub influența unor substanțe interzise este aproape la fel de mare ca al celor care sunt prinși bauți…

- Un microbuz a fost lovit de trenul regio 5627 care circula pe ruta Suceava - Putna. Accidentul s-a petrecut marți dupa-amiaza, la o trecere la nivel cu calea ferata din Radauți. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, mai exact avarii ale autovehiculului lovit de locomotiva trenului. Mai ...