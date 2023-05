Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații bizare in cazul Caracal. O singura persoana din cele trei blestemate de Gheorghe Dinca se mai afla in viața. Este vorba despre Carmen Obarșanu care face dezvaluiri șocante. Aceasta spune ca Dinca ar fi aruncat vorbe grele asupra celor pe care ii considera vinovați de condamnarea sa.

- Judecatorii din Babadag au decis condamnarea in prima instanta a unui inculpat la pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Condamnarea a venit in urma unui accident mortal produs pe un drum din judetul Tulcea, accident legat de care instanta a constatat…

- Judecatorii din Bailesti au condmanat la un an si cinci luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și sub influanta alcoolului. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, de un an de inchisoare, primita pentru refuzul recoltarii de probe biologice.…

- Judecatorii s-au pronunțat in cazul profesoarei de la Liceul Tehnologic din Lugoj care a batut un elev de clasa a V-a. Copilul a avut nevoie de doua-trei zile de ingrijiri medicale. Profesoara a fost condamnata la noua luni de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei.Incidentul a avut loc in urma…

- Țarile din toata Europa vor avea acțiuni rutiere ample pentru prinderea șoferilor vitezomani. Operațiunea denumita Maratonul de viteza ROADPOL are loc timp de 7 zile, in perioada 17-23 aprilie. Filtre rutiere vor avea loc și in Romania in perioada 9-23 aprilie, conform unor surse din MAI. Evenimentul…