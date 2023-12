Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au urmarit in trafic o mașina cu numar fals condusa de un șofer fara permis de conducere. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe o șosea din județul Cluj.

- Un traficant a fost prins de polițiștii clujeni cu o cantitate uriașa de droguri asupra sa. In urma unui control in trafic, oamenii legii au descoperit in mașina traficantului peste 1,4 kilograme de cristal, un drog extrem de periculos, denumit in limbajul stradal și „cocaina saracului”. Acesta mai…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, fals privind identitatea și conducere a unui vehicul fara permis auta. Potrivit Biroului de presa al IPJ Argeș, pe 15 octombrie, un…

- In data de 5 noiembrie a.c. polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 35 de ani, din comuna Jucu. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 15.25, polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca l-au oprit in trafic pentru verificari, pe…

- Un clujean de 41 de ani a fost arestat, dupa ce a fost prins in trafic, conducand fara permis un vehicul neinmatriculat.„La data de 27 octombrie a c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghireșu, județul Cluj, cercetat…

- La data de 27 octombrie 2023, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghiresu, judetul Cluj, cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea…

- Un tanar de 27 de ani, din Maramureș, s-a ales cu dosar penal marți seara. El a fost prins in timp ce conducea, deși nu avea permis de conducere. In plus, exista suspiciunea ca el ar fi fost drogat. Oamenii legii au acționat la pont, spun surse judiciare. Lucratorii de poliție au primit datele de interes…

- La data de 7 octombrie ora 01:46 polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Vama au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 ca la intrare in localitatea Prisaca Dornei, comuna Vama se afla un autoturism rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului, a fost identificat un autoturism rasturnat…