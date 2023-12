Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 decembrie a.c., in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean roman in varsta de 26 de ani, din județul Bistrița Nasaud. Acesta conducea un autoturism marca Citroen DS4, inmatriculat in Italia. La controlul de frontiera, politistii…

- Doi polițiști, care au vazut un șofer chinuindu-se sa-și porneasca mașina, oprita in trafic din cauza unor probleme, au coborat din autoturismul in care se aflau și, pe ploaie, i-au dat o mana de ajutor. „Gest fain. Bravo, baieți!” – spune bistrițeanul care a surprins intreaga scena cu telefonul mobil.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat un autoturism marca Opel Zafira, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Croația. Sambata, 9 decembrie a.c., in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,s-a prezentat pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat un autoturism marca Opel Zafira, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Croația. Ieri, 9 decembrie a.c., in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,s-a prezentat pentru…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca de la finele saptamanii a sesizat o noua creștere accentuata a numarului de camioane ucrainene care tranziteaza Romania.Aglomerația se resimte deocamdata cel mai mult in Satu Mare, pe sensul de intrare in țara la Punctul de Trecere a Frontierei Petea și ulterior pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, la intrare in tara, intr un automarfar condus de un cetatean roman, 1.120 de baxuri de tigari in valoare de 7.280.000 de lei, potrivit Politiei de Frontiera.In acest sfarsit de saptamana, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu nu au permis intrarea in țara a unui mijloc de transport incarcat cu aproximativ 23 tone de deșeuri din aluminiu provenite din Slovenia pentru o societate comerciala de pe raza judetului Satu Mare. Miercuri,…

- Un autoturism de model Renault Clio, dat in urmarire internaționala de catre autoritațile franceze, a fost depistat in traficul transfrontalier. Incidentul s-a produs in noaptea de duminica, 15 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni. „Pentru formalitațile de control al trecerii frontierei,…