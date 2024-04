Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a fost grav ranit, fiind gasit in stare de semiconstienta de echipajul medical, dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulatie produs, miercuri, 3 aprilie, pe raza comunei Muntenii de Jos din județul Vaslui

- Luni in jurul orei 08:35, un tanar de 21 ani din Vatra Moldoviței a condus autoturismul pe VO2P și ulterior pe banda de accelerare spre DN2, avand direcția de mers dinspre VO2P spre Suceava (cartier Ițcani) și a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus de catre un barbat de 68 ani din Suceava,…

- Un politist din cadrul Brigazii Rutiere a fost lovit, sambata, in timpul unei actiuni de control, de un sofer care si-a abandonat autoturismul si a fugit de la locul accidentului, el fiind insa prins in scurt timp. Barbatul a fost gasit ulterior sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor interzise,…

- Un cetațean strain de 55 de ani a virat brusc stanga și a lovit in plin un polițist local din Cisnadie care dirija traficul intr-o zona cu risc de inundație pe carosabil, anunța IPJ Sibiu, citat de Turnul Sfatului. Accidentul s-a produs in Cisnadie, intr-o zona totodata balizata și semnalizata corespunzator.…

- La data de 27 ianuarie in jurul orelor 16.03, un tanar in varsta de 21 ani din Moara, a condus autoturismul pe strada Calea Unirii, dinspre centrul orașului Suceava spre cartierul Burdujeni și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 33 ani din Suceava. In urma impactului…

- La data de 22 ianuarie ora 09.15, un barbat de 24 ani, din Suceava in timp ce se deplasa cu autoutilitara pe varianta ocolitoare a Sucevei din direcția localitații Moara catre localitatea Patrauți, a intrat in coliziune cu autoturismul care circula in fața sa, care la randul sau a ricoșat in autoturismul…

- La data de 21 ianuarie 2024, in jurul orei 15:00, polițiștii Biroului Poliția Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva au depistat, la km 325, pe sensul spre Ramnicu Valcea, un autoturism inmatriculat in județul Sibiu, care circula cu viteza de 171 de kilometri/ora, in zona unde limita de viteza este de…

- Duminica in jurul orei 17.35, un barbat de 30 ani, din orașul Siret, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D din direcția Șerbauți-Calafindești, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 21 ani, din comuna Zvoriștea care circula din sens opus. In urma evenimentului rutier…