Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei comunei Livezeni a atribuit, in data de 9 iunie 2022, societații Pro Ex SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 1.335.750, fara TVA, pentru furnizare de servicii de proiectare tehnica și execuție lucrari privind obiectivul de investiție "Modernizarea infrastructurii rutiere in…

- Un actor cunoscut de la Teatrul National din Targu Mures a fost gasit mort in casa miercuri dimineata. Barbatul de 34 de ani si-ar fi luat viata Sergiu Marocico, in varsta de 34 de ani, a fost implicat luni intr-o altercație in familie și a fost cautat apoi lucratorii Inspectoratului Judetean de Politie.…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat luni, 30 mai, in cadrul emisiunii online "Agenda de Mureș", ca autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" vor inchide definitiv traficului rutier doua strazi din zona centrala. Astfel, incepand cu toamna acestui an strada George Enescu va…

- Reprezentanții SC Compania Aquaserv SA anunta consumatorii ca pentru efectuarea unor lucrari de spalare a rezervoarelor de apa potabila (rezervor de 1.000 de metri cubi), se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 12 mai 2022, intre orele 20.00 – 24.00 (estimare), pe urmatoarele strazi din Targu…

- La data de 8 mai, politistii Serviciului Rutier au depistat, pe Calea Sighisoarei din Targu Mures, un barbat in timp ce conducea cu o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza,a fost intocmit dosar penal, cercetarile fiind continuate pentru administrarea intregului material probator.…

- Polițiștii din Constanța au tras, in noaptea de joi spre vineri, 11 focuri de arma in timp ce urmareau un șofer care nu a oprit la semnalele oamenilor legii.Potrivit IPJ Constanța, un agent de poliție aflat in timpul liber a observat, in noaptea de joi spre vineri, o mașina care mergea haotic…

- Un accident auto in care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc joi dupa-masa, 14 aprilie, pe strada Ștefan Cicio Pop din cartierul targumureșean Unirii. La fața locului au ajuns atat echipaje de la Poliție, cat și de la Ambulanța. Vom reveni. (Redacția/ Foto: Galfalvi Csaba, Gabor Alexandru…

- Polițiștii mureșeni au oprit marți, 5 aprilie, pe Bulevardul Pandurilor din municipiul Targu Mureș, un autoturism condus de un barbat in varsta de 38 de ani. Acesta a fost depistat la volan avand un comportament agresiv in trafic. "Șoferul in cauza nu purta centura de siguranța și nu a semnalizat la…