- Un barbat din Constanta este cercetat penal dupa ce a consumat alcool intr-un local din statiunea Lacu Rosu din judetul Harghita, a refuzat sa plateasca, apoi s-a urcat la volan, fiind oprit in trafic de politisti si jandarmi.

- Un tanar de 21 de ani a fost grav ranit, fiind gasit in stare de semiconstienta de echipajul medical, dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulatie produs, miercuri, 3 aprilie, pe raza comunei Muntenii de Jos din județul Vaslui

- La data de 31 martie a.c., in jurul orei 17.35, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Horia, Closca si Crisan s a produs un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului…

- Un adolescent de 17 ani, fara permis de conducere și aflat sub influența alcoolului, a fost prins in timp ce conducea o mașina pe o strada din Medgidia. Tanarul a refuzat prelevarea de probe biologice. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata. Un echipaj de jandarmi a vazut…

- Un șofer care urcase baut la volan a putut fi oprit de polițiști doar dupa o urmarire de cațiva kilometri. S-a intamplat in noaptea de duminica spre luni, la Vicovu de Sus. Polițiștii care se aflau in patrulare au observat la un moment dat un autoturism marca Audi A6. Au facut semnalele ...

- Șofer din Constanța a fost arestat dupa ce a condus masina cu o alcoolemie de 3,47 g/l alcool pur in sange. Nu avea permis, iar masina nu era inmatriculataUn sofer a fost arestat preventiv de Judecatoria Mangalia, dupa ce a condus o masina avand o alcoolemie in sange de 3,47 g/l alcool pur in sange.…

- La data de 31 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Harsova, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 30 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui…

- Un șofer din Constanța a fost arestat preventiv dupa ce s-a urcat baut la volan, s-a rasturnat cu mașina pe camp și a fugit de la locul accidentului. Un pasager din mașina a fost ranit.„La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 22.45, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera au fost sesizați…