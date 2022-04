Stiri pe aceeasi tema

- UNICEF a anunțat ca jumatate din totalul copiilor ucraineni au fost stramutați, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Euronews. Este vorba despre aproximativ 4,3 milioane de copii stramutați, de la inceputul razboiului, adica mai mult de jumatate din populația de copii din Ucraina, estimata la…

- Fost consilier al presedintelui Volodomir Zelenski în perioada 2019-2020 si unul dintre cei mai apreciati tineri antreprenori din Ucraina, Igor Novikov a povestit cum a reusit sa devina presedintele Zelenski un simbol, dar si cum s-ar putea termina razboiul. În urma cu patru…

- Cristian Pirvulescu, profesor și politolog, a explicat ca, deși aderarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei este posibila, acest lucru nu se va intampla foarte repede pentru ca exista o serie de proceduri clare care necesita timp. „Daca unii cred ca asta se va intampla de azi pe maine, anul viitor…

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO. “Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei militare a SUA in Romania, pe Flancul Estic, daca situatia de…