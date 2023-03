Sociologul Gelu Duminică implicat într-un accident pe autostradă Sociologul Gelu Duminica a fost implicat intr-un accident pe autostrada, provocat de „un bizon care facea slalom printre mașini cu vreo 200 km la ora”.Coliziunea s-a petrecut in weekend și nu a fost grava. Sociologul Gelu Duminica a relatat intr-o postare pe Facebook imprejurarile in care a fost implicat intr-un accident produs pe Autostrada A2, de un șofer care facea slalom printre mașini in timp ce conducea cu 200 de km/ ora. „Sambata seara, am avut o tamponare pe A2. Un bizon facea slalom printre mașini cu vreo 200 km la ora și a taiat fața unui microbuz de marfa care mergea liniștit pe banda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

