- Franța dorește sa propuna în șase luni soluții pentru ocolirea anumitor sancțiuni americane care îngradesc investițiile franceze în Rusia, pentru a concretiza apropierea economica susținuta de președintele Emmanuel Macron, scrie AFP.În vizita la Moscova, ministrul Economiei,…

- Daca va aflati in alta tara din Uniunea Europeana, s-ar putea sa aveti nevoie de un medicament eliberat pe baza de reteta. Asigurati-va ca reteta include informatiile necesare pentru a va fi eliberata

- Orașe mari fara trafic intens, fara mașini și fara poluare, acesta ar fi viitorul. Din 2020, Europa ar putea avea prima mare Capitala care va interzise autoturismele private și va fi incurajata utilizarea bicicletelor și a scuterelor electrice.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a realizat o analiza a dosarelor de dauna aferente politelor auto obligatorii (RCA), avizate de societatile de asigurare in trimestrul al doilea al anului 2019. La realizarea acestei analize s-a tinut cont de modificarile legislative intervenite in domeniul…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, ora 13.00, potrivit unuei cercetari interne a PNL KLAUS IOHANNIS 41% VIORICA DANCILA 16% MIRCEA DIACONU 14 % DAN BARNA 13% REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Un numar de 3.768.091 de alegatori s-au prezentat pana la ora 13:00…

- Pe piata europeana exista mai mulu de 200 de ingrediente farmaceutice active disponibile fara prescriptie medicala in Europa, potrivit datelor AESGP Association of the European Self-Care Industry – AESGP – pe 2018.

- Numarul sosirilor vizitatorilor straini la punctele de frontiera ale Romaniei a crescut in august 2019 cu 15,3%, iar plecarile vizitatorilor romani in strainatate au urcat cu 25,9%, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

