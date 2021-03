Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor din Romania a ajuns, in anul 2020, la un volum al primelor brute subscrise de 11,5 miliarde lei, in crestere cu 5% fata de anul anterior, potrivit news.ro. Anul trecut, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, in…

- Anul trecut, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, in crestere cu 6% fata de anul 2019. In acelasi timp, primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata au scazut usor, cu 2%, ajungand pana la valoarea de 2,22 miliarde lei. ”Ponderea…

- Piata asigurarilor din Romania a avut o pondere de 2,3% din PIB, in 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2019, a anuntat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Piata asigurarilor din Romania a avut o pondere de 2,3% din PIB, in 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2019, a anuntat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).…

- Societatile de asigurare au avizat 86.429 de dosare de dauna in trimestrul al treilea al anului 2020, cu 52,54% mai multe decat in trimestrul al doilea, informeaza luni Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Potrivit unui comunicat al ASF, Autoritatea a facut o analiza cu privire…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a realizat o analiza a dosarelor de dauna aferente polițelor auto obligatorii (RCA) avizate de societațile de asigurare in trimestrul al treilea al anului 2020. Analiza a fost efectuata pe baza prevederilor legale incidente și a situațiilor transmise…

- *Sectorul asigurarilor din Romania a ieșit negativ la testul pentru SARS-CoV-2, dar pozitiv la volumul primelor brute subscrise Piața asigurarilor din Romania a ajuns, in primele noua luni ale acestui an, la un volum al primelor brute subscrise de peste 8,5 miliarde lei, in creștere cu aproximativ 4,8%…

- Potrivit Autoritații de Supraveghere Financiara, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns, in intervalul ianuarie - septembrie 2020, la 6,87 miliarde lei, in creștere cu 6,3% fața de aceeași perioada a anului trecut. In același timp, primele brute subscrise aferente…