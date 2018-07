Socialiştii bulgari nu vor adoptarea monedei euro Liderul Partidului Socialist Bulgar (BSP), Cornelia Ninova, a propus ca partidul sa discute revizuirea deciziei Congresului BSP cu privire la intrarea Bulgariei in zona euro si adoptarea monedei euro. Propun sa deschidem aceasta discutie, in pofida deciziei Congresului, iar daca ajungem la o decizie mai rationala, mai benefica si mai importanta pentru popor si interesul national, nimic nu ne impiedica sa o revizuim", a spus Ninova, potrivit Standard , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

