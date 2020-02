Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investitura al Guvernului Orban 2, in ciuda faptului ca vor fi sancționați cu 1% din salariu, a spus, luni, Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD.El a mai declarat ca PSD isi va asuma aceasta sanctiune si ca parlamentarii nu-si vor motiva…

- "Nu stiu, parca mi-e si rusine, avem o agenda paralela. Romanii sunt speriati si noi, politicienii, avem o agenda paralela, o mascarada, nu se poate ca un partid politic sa propuna un premier si sa decida sa nu il voteze, asta e o mascarada", a declarat Marcel Ciolacu, duminica seara, la Antena 3,…

- Parlamentul se va reuni astazi, in sedinta, pentru a se pronunta asupra investirii noului Guvern Orban. Cabinetul Orban instalat in noiembrie anul trecut a fost demis pe 5 februarie, dupa ce Parlamentul a adoptat motiunea de cenzura intitulata „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”,…

- "Garanții depline nu exista (de intrunire a cvorumului - n.red.). Vom vedea ce va fi. Daca nu se aduna cvorum este vina PSD, pentru ca PSD deține 42% din Parlament și inseamna ca boicoteaza o procedura constituționala. Ca atare, responsabilitatea in cazul in care nu va exista cvorum va fi exclusiv…

- Parlamentarii PSD vor boicota ședința de plen programata luni, in care ar fi trebuit sa fie dat votul pentru respingerea Guvernului Orban 2, iar aceasta manevra poate arunca in aer strategia liberalilor pentru declanșarea alegerilor anticipate. Liderii PSD au votat in unanimitate in ședința CEx sa nu…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, astazi (miercuri) de la ora 16.00, pentru a decide ce strategie adopta. Marcel Ciolacu a declarat inainte de Cex: ”Eu cred ca vor fi alegeri la termen”.Conform unor surse, liderii PSD ar fi decis, in urma cu puțin timp, sa nu fie prezenți la vot.Astfel, fara a putea…

- Comitetul Executiv al PSD se reunește, miercuri, de la ora 16.00, la Parlament. PSD ar putea decide strategia la votul de investire al Guvernului Orban 2 și anume social-democrații sa nu fie prezenți sala pentru a asigura cvorumului ședinței, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX.Astfel,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala. "Este o motiune serioasa si chiar…