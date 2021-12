Social-democrații ”împânzesc” Guvernul. Ce noi secretari de stat au apărut peste noapte în Executiv Un fost ministru PSD revine in Guvern. Cristian Vasilcoiu și Adriana Pistol au fost numiți secretari de stat, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a semnat decizii de numire in funcție a mai multor secretari de stat. Deciziile au aparut joi seara in Monitorul Oficial. Astfel, Roxana Minzatu a fost numita secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Minzatu a fost ministru PSD al Fondurilor UE in 2019 in timpul guvernarii Viorica Dancila. Ea a mai fost deputat PSD și vicepreședinte național PSD. Minzatu va lucra sub bagheta unui ministru liberal, Dan Vilceanu. Cristian Vasilcoiu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

