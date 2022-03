Social-democrații reacționeaza dur la pasul anunțat din direcția USR-ului, partidul condus interimar de catre Catalin Drula, dupa ce s-a aflat ca formațiunea contesta la Curtea constituționala proiectul privind finalizarea hidrocentralelor abandonate. „Contestarea la CCR de catre USR a legii PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate este un demers iresponsabil, irațional și profund anti-național. Invocand tot felul […] The post Social-democrații au rabufnit! Reacție de ultima ora: „Inconștiența USR marește dependența energetica a Romaniei fața de Rusia” first appeared on Ziarul National…