Stiri pe aceeasi tema

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Alegatorii germani par sa nu fie clintiti de increderea lor in actualul ministru de finante si candidat la postul de cancelar Olaf Scholz ce s-a evidential in ultimele luni ca favorit, desi sub supravegherea sa s-a desfasurat uriasa frauda Wirecard si alte afaceri ceva mai obscure, relateaza Politico.

- In plin tumult global si discursuri despre viitor la Adunarea Generala a ONU, Europa are cele mai importante alegeri pentru viitorul sau duminica, 26 septembrie. Germania isi alege Parlamentul si Cancelarul, succesorul Angelei Merkel, care incheie en fanfare cei 16 ani in functie.

- Social-democratul Olaf Scholz si-a consolidat duminica statutul de favorit la succesiunea Angelei Merkel, impunandu-se in cursul ultimei mari dezbateri televizate a celor trei candidati principali, cu o saptamana inainte de alegerile parlamentare.

- Social-democratul Olaf Scholz si-a consolidat duminica statutul de favorit la succesiunea Angelei Merkel, impunandu-se in cursul ultimei mari dezbateri televizate a celor trei candidati principali, cu o saptamana inainte de alegerile parlamentare care se anunta dificile pentru conservatorii cancelarului…

- Cu o saptamana inaintea alegerilor legislative, liderii celor trei partide majore germane se infrunta duminica in cursul unei mari dezbateri televizate, in timp ce cursa pentru succesiunea Angelei Merkel la functia de cancelar ramane mai deschisa ca oricand, comenteaza France Presse, relateaza Agerpres.…

- Cu cinci saptamani inainte ca germanii sa mearga din nou la urne, social-democratii (SPD) i-au ajuns din urma pe conservatorii Angelei Merkel, potrivit unui sondaj publicat duminica, relateaza dpa. Este pentru prima data din aprilie 2017 cand ambele partide au ajuns la acelasi grad de sprijin…