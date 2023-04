Naționala Moldovei la Socca a fost invinsa de reprezentativa Croației cu scorul general 4-3 (1-1, 3-2 la penalty), in semifinalele turneului internațional Socca EuroCup. Marin Stan a deschis scorul in minutul 9, dupa o pasa buna a lui Oleg Molla, iar croații au egalat pe final de meci. Caștigatoarea partidei s-a decis in urma loviturilor de departajare, la care mai norocoși au fost croații, informeaza Federația Moldoveneasca de Fotbal.