Trupa Foo Fighters e in doliu dupa moartea bateristului Taylor Hawkins, care a sfarșit intr-o camera de hotel din Bogota, capitala Columbiei. Vestea care a cazut ca un trasnet asupra colegilor de trupa, dar și a fanilor formației rock Foo Fighters continua sa genereze ecouri, in contextul in care se așteapta sa se afle concluziile […] The post Șocant! Primele date din ancheta morții bateristului trupei Foo Fighters. Ce indica analiza toxicologica! first appeared on Ziarul National .