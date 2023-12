Stiri pe aceeasi tema

- Nemtii pun accentul foarte mult pe protectia minorului. Inclusiv fata de propriii parinti ai micutului. Asa se faca ca mama si tatal unui copil in varsta de doi ani, din judetul Satu Mare, au fost retinuti duminica dupa ce, conform anchetatorilor, l-ar fi agresat pe micut in timp ce se aflau in Germania.…

- Parchetul federal german a anuntat luni ca a deschis o ancheta cu privire la atentatul de la Paris, in care o turista germano-filipineza a fost ucisa de catre un francez cunoscut drept un islamist radical, care sufera de probleme psihiatrice, relateaza AFP.”Am deschis o ancheta”, a declarat AFP o…

- Opozantul puterii din Rusia, Aleksei Navalnii, a anuntat vineri ca Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir Putin va candida din nou, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Navalnii a declarat…

- Patru copii ucraineni care duminica au disparut dintr-un imobil din Certeze, unde s-ar fi aflat in plasament, au fost gasiti, a anunțat Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare, potrivit Agerpres.

- Nawa Raj Pokharel, consulul onorific al Nepalului in Romania, și-a anunțat, joi, demisia, intr-o postare pe Facebook. Decizia vine dupa o ancheta a Ambasadei Nepalului din Germania privind taxele percepute la București pentru schimbarea pașapoartelor expirate și publicarea rezultatului in presa de la…

- La data de 22 septembrie a.c., in jurul orei 17:15, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DJ 401 A, un camion a acrosat un pieton.Potrivit IPJ Ilfov, la fata locului s au deplasat imediat politistii rutieri din Magurele si politistii Serviciului Rutier…