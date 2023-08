Șocant. Cum își pierde un tren ușa în mers pe ruta Cluj- București (Video) Incredibil ce se intampla pe calea ferata din Romania: Un tren care circula pe ruta Cluj- București a ramas fara ușa in mers. Imaginile au fost facute publice de catre CFR Infrastructura, in urma disputei cu CFR Calatori pe tema acestui incident. Nefericitul eveniment a avut loc marți, cand ușa unui vagon al trenului IR 1836 – care plecase la ora 7.40 din Cluj și ar fi trebuit sa ajunga la 20.19 la București Nord, pe un traseu de 621 km, via Petroșani și Craiova -, a cazut marți in mers, la iesire din statia Barabant. Evenimentul s-a produs in jurul orei 10.30, cand trenul parcursese cam 125 km.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- CFR Calatori a susținut ca usa a fost agatata si smulsa de un utilaj care lucra la infrastructura feroviara, in timp ce CFR Infrastructura publica imagini cu momentul in care cade usa, fara ca in imagini sa apara vreun utilaj, semnaleaza News.ro. Incidentul s-a petrecut pe 8 august, la ieșirea din stația…

- CFR Calatori a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca, la iesire din statia Barabant, ”un utilaj feroviar care se afla si lucra la infrastructura feroviara a intrat in gabaritul de trecere agatand si smulgand usa de acces a ultimului vagon din compunerea trenului IR 1836 Cluj Napoca – Bucuresti Nord”.…

- Trenul Cluj-Napoca - București Nord are 79 de minute intarziere dupa ce un utilaj feroviar care lucra la infrastructura a intrat in gabaritul de trecere agațand și smulgand ușa de acces a ultimului vagon.Potrivit CFR Calatori, a ieșire din stația Barabant, un utilaj feroviar care se afla și lucra…

