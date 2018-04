Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul oaselor descoperite sub cada unei garsoniere din localitatea gorjeana Balteni este abia la inceput, dar investigatorii au emis deja o prima ipoteza. Oasele, printre care ar fi și multe de origine animala, sunt vechi de peste trei decenii, adica cam de cand a fost construit imobilul.…

- Un gorjean de 32 de ani din comuna Bilteni a sunat miercuri la 112, dupa ce a gasit sub cada oase care pareau a fi de copil de 6-7 ani. Specialiștii nu au stabilit inca daca sunt oase umane sau nu. "La fața locului s-a deplasat o e...

- Politia oraș Rovinari a fost sesizata de un barbat de 37 de ani, din com. Balteni, cu privire la faptul ca a gasit niște fragmente osoase in locuința din localitatea Balteni, pe care a achiziționat o cu cateva luni in urma și o renova. Osemintele au fost ridicate de polițiști și depuse la SML Gorj pentru…

- Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al Politiei Gorj, a declarat, miercuri seara, ca barbatul care a facut descoperirea cumparase de curand garsoniera si urma sa o renoveze. "Politia orasului Rovinari a fost sesizata de un barbat de 37 de ani, din comuna Balteni, cu privire la faptul ca a gasit niste…

- Oase umane, posibil ale unui copil, au fost gasite intr-o garsoniera din Bilteni. Poliția a fost sesizata de un tanar care cumparase recent garsoniera și a renovat-o. Oasele umane erau zidite sub cada din baie. Acestea au fost ridicate și duse la SML. Articolul Descoperire MACABRA intr-o garsoniera…

- Un studiu realizat de cercetatorii unor universitați de prestigiu din Italia aduce in discuție un fenomen șocant: nașterea dupa moarte. In 2010, in Italia, la Imola, un grup de arheologi au descoperit mai multe morminte ce dateaza din Evul Mediul, iar in unul dintre ele au fost gasite oasele unei femei…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de un barbat. Polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurala Apahida, Postul de Politie Comunal Mociu, au fost sesizați joi, 8 februarie, prin numarul de urgența 112, de catre un barbat de 25 ani din comuna Mociu, despre faptul ca …

- Un barbat din localitatea Micesti, suspectat ca si-a batut sotia in doua zile succesive, a fost retinut de lucratorii Sectiei de Politie Rurala Bascov, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.