ŞOC! Un cadavru carbonizat a fost găsit într-o maşină arsă, la marginea Bucureştiului! Descoperire socanta a politistilor, la marginea Capitalei. Oseminte carbonizate au fost gasite intr-o mașina la intrarea in orașul Magurele, județul Ilfov, intr-un lan de rapița. In portbagajul autoturismului au fost descoperite ramasite umane carbonizate, transate, iar masina nu a putut fi identificata, in prima faza. Masina a ars vreme de 4 ore Martoriii spun ca […] The post SOC! Un cadavru carbonizat a fost gasit intr-o masina arsa, la marginea Bucurestiului! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Magurele din județul Ilfov a avut loc o descoperire lugubra intr-o mașina Dacia Logan MCV, autoturism ce ardea intr-un lan de rapița. Ce au observat autoritațile, dupa ce pompierii au reușit sa lichideze focul. Obiectele ce au fost gasite inauntru i-au lasat fara cuvinte. Ramașite umane…

- Descoperire șocanta in localitatea ilfoveana Magurele, de langa București. Pe un camp a fost gasita o mașina care arsese și in ea s-au gasit un craniu uman și fragmente de oase carbonizate. Din primele verificari, se pare ca ramașițele ar aparține unui barbat. IPJ Ilfov a comunicat ca autoturismul incendiat…

- Oseminte carbonizate au fost gasite intr-o mașina la intrarea in orașul Magurele, județul Ilfov, intr-un lan de rapița. In portbagajul autoturismului au fost descoperite ramasite umane carbonizate, transate, iar masina nu a putut fi identificata, in prima faza.Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Descoperire macabra a polițiștilor, sambata, in apropierea Capitalei: Un craniu uman și fragmente de oase carbonizate au fost gasite in portbagajul unei mașini incendiate la marginea Bucureștiului, scrie G4media. Autoturismul a fost gasit intr-un lan de rapița, in localitatea Magurele. Pompierii ISU…

- Decoperire macabra in localitatea Magurele, Ilfov! Un craniu uman și mai multe oase carbonizate au fost gasite intr-o mașina incendiata. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru prelevarea de probe. Autoritațile se ocupa de cercetarea cazului.

- Un scandal intre doi agenți de paza, colegi, șef și subaltern, era sa se transforme intr-o tragedie. O situație absolut incredibila s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, in curtea unui muzeu din Capitala. Un agent de paza a intrat in conflict cu unul dintre superiorii sai, scandalul a degenerat, iar barbatul…

- Inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi totale de 49.000 de lei dupa ce au gasit o serie de nereguli, inclusiv comercializarea de produse expirate și fructe și legume cu mucegai, in cadrul unor controale efectuate luni in doua supermarketuri ale retailerilor…

- Un supermarket din București a fost inchis temporar in urma unui control al comisarilor de la Protecția Consumatorilor. De asemenea, raioanele alimentare din doua supermarketuri din comuna Magurele au activitatea suspendata din cauza numeroaselor nereguli descoperite in interior. Echipele…