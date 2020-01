Stiri pe aceeasi tema

- Rocky Johnson, unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din lume, a murit. tatal actorului Dwayne "The Rock" Johnson s-a stins din viața la varsta de 75 de ani, anunța milenio.com.Tatal starului hollywoodian Dwayne "The Rock" Johnson a murit miercuri, 15 ianuarie.Rest in peace, Rocky Johnson. #RIPRocky…

- Nu este cunoscuta momentan cauza mortii lui Johnson, care a fost inclus in WWE Hall of Fame in 2008, scrie news.ro. "Soul Man" a fost primul afro-american ajuns campion mondial ca membru al Soul Patrol, impreuna cu Tony Atlas. Citeste si Dwayne The Rock Johnson, cel mai bine platit actor din…

- Nick Gordon a murit in Florida, in urma unei supradoze de Anul Nou. Avea 30 de ani. Decesul fostului iubit al lui Bobbi Kristina Brown, fiica lui Whitnew Houston, a fost confirmat de jack Walker, fratele lui Nick: "Suntem devastatați de dispariția minunatului meu frate. A lasat un gol imens in sufletul…

- A murit Nick Gordon, fostul logodnic al lui Bobbi Kristina, fiica regretatei cantarețe americane Whitney Houston, anunța noticieros.televisa.com. Acesta a murit in urma unei supradoze.Nick Gordon a murit in Florida, in urma unei supradoze de Anul Nou. Avea 30 de ani.Decesul fostului iubit al lui Bobbi…

- Mihai Neșu a trecut prin multe momente teribile in ultimii noua ani, dar a reusit sa mearga mai departe, ba chiar sa devina un exemplu. A descoperit credinta, dar si puterea de a-i ajuta pe cei care au nevoie. Mihai Nesu, un nou gest imens. "Bichonul" construieste cel mai mare complex pentru…

- O nava ruseasca de spionaj face manevre ”periculoase” și ”haotice” în apropierea coastei de sud-est a Statelor Unite, noteaza CNN și Moscow Times. Viktor Leonov SSV-175, parte a clasei Vishna de nave de culegere de informații, a patrulat, din 2014, în fiecare…

- În unele state de pe continentul european credința este un factor important, un procent mare al populației precizând ca se roaga și crede în Dumnezeu cu certitudine absoluta. Deși se spune ca europenii sunt mai puțin religioși decât oamenii din alte parți ale…

- Un mare rechin alb care cantarește peste 2.000 de kilograme și masoara 15 metri inoata de-a lungul Coastei de Est a SUA, scrie CNN. Rechinului feminin i s-a implantat un dispozitiv de urmarire, iar recent a fost surprins in largul coastei Myrtle Beach, Carolina de Sud. De atunci, rechinul…