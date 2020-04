Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au dat primele amenzi persoanelor care au ieșit din casa fara un motiv intemeiat și fara declarație, in prima noapte cu restricții la ieșirea din izolare in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus.

- In plin scandal, George Burcea se tine de glume! Dupa ce a fost prins la volan sub influența drogurilor, actorul a postat un video in care pare ca are cocaina, insa este vorba despre faina. Si melodia de pe fundal este special aleasa și face referire la problemele din ultima perioada. …

- Este din nou insarcinata? Acesta este informația care a incendiat Internetul in ultima saptamana. Soția lui Catalin Maruța este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar fanii ei sunt atenți la fiecare mișcare pe care ea sau soțul ei, o fac. Ei bine, in ultima saptamana, informația…

- El Rumanol este un roman de 33 de ani care locuiește in Spania de cand era mic si a cantat in aceasta seara la emisiunea “Romanii au talent” difuzata de Pro TV. Melodia pe care el a cantat-o este „un dialog intre Romania și diaspora, o scrisoare acasa”. Maxi a venit in Spania cand avea opt…

- Jocul politic a distras dintotdeauna atenția romanilor de la ce ar fi esențial pentru ei și pentru țara. Au dobandit obiceiul de a-și lega votul aproape exclusiv de teatrul bulevardier pe care-l joaca politicienii și de pomeni (faina, ulei, galetușe, șlapi, mici, bere). S-a pierdut astfel din vedere…