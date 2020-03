Stiri pe aceeasi tema

- Bebelusul care va veni pe lume peste cateva luni va fi primul pe care Johnson il are cu partnera lui Carrie Symond (31 de ani). Premierul britanic mai mare cinci copii. Sambata seara, Carrie Symond a publicat o fotografie alaturi de Boris Johnson si a facut marele anunt, relateaza Daily Mail.…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johson, și partenera sa, Carrie Symonds, au anunțat ca s-au logodit și ca așteapta un copil, anunța BBC News. Cei doi au devenit, anul trecut, primul cuplu necasatorit care a ocupat Downing Street 10, reședința premierilor britanici.Anunțul a fost facuta de un purtator…

- Conform The Mirror, cuplul a ajuns la un acord, care a fost notificat unui judecator de familie din Londra. Detaliile aranjamentului nu au fost inca confirmate. Perechea a anunțat in septembrie 2018 ca divorțeaza dupa o casatorie de 25 de ani, in care au avut patru copii. Intre timp, Marina…

- Incepe batalia post- Brexit. Ce pretenții au Marea Britanie și Uniunea Europeana una de la cealalta UE poate oferi Londrei un acord comercial ''extrem de ambitios'', care sa includa tarife si cote zero, dar si multe servicii, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte acum si in viitor…

- Care va fi relația dintre Londra și Bruxelles, dupa Brexit. Boris Johnson ar fi dispus la un acord comercial mai putin strict cu UE, similar celui cu Australia Premierul britanic Boris Johnson ar fi mai degraba dispus la un acord comercial mai putin strict cu UE, similar cu legaturile dintre blocul…

- Marea Britanie a parasit Uniunea Europeana, fiind prima tara care s-a retras din blocul comunitar, la capatul unui proces dureros, care a divizat societatea britanica și a tensionat relațiile Londrei cu restul statelor UE, lasand multe necunoscute cu privire la relația viitoare. Liderii britanici și…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis Londrei joi - in ajunul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) - ”enorme beneficii” ale unei apropieri dupa Brexit si a relativizat divergentele actuale intre cei doi aliati istorici, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vrem sa punem…

- Președintele SUA Donald Trump l-a catalogat miercuri pe premierul canadian Justin Trudeau drept ”un ipocrit” și a plecat mai repede de la summitul NATO de la Londra, noteaza Haaretz.Donald Trump a declarat presei ca l-a criticat direct pe premierul canadian Justin Trudeau pentru faptul ca țara acestuia…