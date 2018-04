Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul belgian Michael Goolaerts, 22 de ani, a murit dupa ce a suferit un stop cardiac in urma unui accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. "Michael a murit la spitalul din Lille, la 22:40, in prezența membrilor familiei și a celor dragi. A facut stop cardiac, iar medicii…

- Ciclistul slovac Peter Sagan (Bora), campion mondial, a castigat duminica editia cu numarul 116 a cursei Paris-Roubaix, pe vreme insorita, dar in conditii de praf si namol, locul doi revenind campionului Elvetiei, Silvan Dillier, colegul de evadare al invingatorului, transmite AFP. Peter…

- Incident șocant in timpul cursei de ciclism Paris - Roubaix. Michael Goolaerts a suferit un stop cardiac.Rutierul belgian a fost resuscitat și transportat de urgența la spital cu elicopterul. Michael Goolaerts a cazut violent in sectorul Briastre, la kilometrul 100 al cursei.

- Michael Goolaerts (23 de ani) a fost transportat de urgenta la spitatul din Lille dupa un accident suferit in Paris-Roubaix. Dupa 97 de kilometri de cursa, pe a doua sectiune de pavate, Michael Goolaerts a fost implicat intr un accident teribil. Belgianul s-a prabusit si a ramas inconstient pe marginea…

- Ciclistul belgian Michael Goolaerts (Verandas Willems-Crelan), in varsta de 23 de ani, a fost transportat cu elicopterul, duminica, intr-un spital din orasul francez Lille, in stare grava dupa ce a suferit o cazatura pe un sector pavat in timpul cursei Paris-Roubaix, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Ciclistul belgian Michael Goolaerts a suferit un stop cardiac, duminica, in timpul cursei Paris-Roubaix. El a fost resuscitat si transportat la spital cu elicopterul, relateaza Le Figaro. Goolaerts a cazut de pe bicileta ca secerat la kilometrul 100 al cursei, in sectorul Briastre. Medicii care insoteau…

- Michael Goolaerts a cazut violent la kilometrul 100 al cursei, in sectorul Briastre. Medicii care insoteau sportivii in cursa au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor. Sportivul a fost resuscitat, facandu-i-se masaj cardiac, iar apoi a fost transportat la spital. Este periculos…

- Ciclistul belgian Michael Goolaerts (Verandas Willems-Crelan), in varsta de 23 de ani, a fost transportat cu elicopterul, duminica, intr-un spital din orasul francez Lille, in stare grava dupa ce a suferit o cazatura pe un sector pavat in timpul cursei Paris-Roubaix, informeaza AFP. Dupa cazatura, ciclistul…