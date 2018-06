Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii internaționale este in doliu, dupa ce bateristul D.J. Fontana, care a cantat cu Elvis Presley timp de nu mai puțin de 14 ani, s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut chiar de fiul sau, pe Facebook.

- Danny Kirwan, chitarist care a cantat pe cinci albume al trupei britanice Fleetwood Mac in anii 1960, a murit la varsta de 68 de ani, potrivit Variety, scrie news.ro.Mick Fleetwood, care l-a cooptat pe Kirwan in Fleetwood Mac, pe cand avea doar 18 ani, a confirmat moartea sa sambata, aducandu-i…

Tragedie pentru lumea muzicii! Un cantareț indragit de folk a murit intr-un accident de mașina, impreuna cu doi membri ai trupei sale. Artistul și echipa lui se intorceau de la un concert pe care l-au susținut vineri noapte.

David Douglas Duncan, celebrul jurnalist dar și fotograf, a decedat la varsta de 102 ani. Anunțul a fost facut de directorul muzeului din Antibes, Jean-Louis Andral. Jurnalistul a murit la un spital de pe Coasta de Azur. Duncan era faimos pentru fotografiile sale din

- Saxofonistul american Charles Neville, de la grupul The Neville Brothers, care a reprezentat o parte din istoria muzicala contemporana din New Orleans, a murit joi la varsta de 79 de ani, a anuntat vineri familia sa. Muzicianul, nascut in Louisiana, a murit in locuinta sa din Massachusetts, a transmis…

- Celebrul DJ Tim Bergling, cunoscut drept Avicii, a murit astazi in Oman, la doar 28 de ani, potrivit Variety. „Cu durere profunda anuntam decesul lui Tim Bergling, cunoscut drept Avicii”, potrivit declaratiei provenita de la reprezentantul artistului. „Acesta a fost gasit mort in Muscat,…