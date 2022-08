Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi complici ai lui Igor Dodon care au fugit de pe teritoriul Republicii Moldova dupa ce socialistul a fost reținut și plasat in arest la domiciliu ar fi fratele acestuia, Alexandru Dodon, dar și un fost ofițer al Serviciului de Protecție și Paza de Stat (SPPS). Precizam ca ieri, 19 iulie, in cadrul…

- Fostul director al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Iaroslav Martin a fost pus sub invinuire pentru fals in acte publice, dupa ce Procuratura Anticorupție a transmis in judecata dosarul sau prin care este acuzat de depașirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit PA, Martin a intervenit ilegal,…

- Fostul director al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Iaroslav Martin, este invinuit de fals in acte publice. Astfel, potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), Martin este invinuit de catre procurori ca, in luna martie 2020, facand uz de superioritatea funcției și gradului deținut…

- James Murray, directorul Secret Service, si-a dat demisia. A anuntat ca renunta la postul sau de sef al serviciului. Aceasta plecare vine dupa ce gentia a fost luata in vizor de Congres, dar oficialii spun ca demisia sa nu are legatura cu acest lucru. Agenția este echivalentul SPP, Serviciului de Paza…

- Ultima declarație de avere a unuia dintre subordonații directorului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Pahonțu, ridica mari semne de intrebare la care poate sa raspunda doar ANI. Daniel Balașa, creditat de CEC Bank și o persoana fizica pana in 2040 Generalul maior Daniel-Ion Balașa, adjunct…

- Componența Colegiului Serviciului de Protecție și Paza de Stat (SPPS) a fost modificata. Un decret prezidențial in acest sens a fost semnat de șefa statului, Maia Sandu, la 22 iunie curent și facut publica astazi, 24 iunie. Potrivit noii componențe a Colegiului SPPS, președinte al acestuia va fi directorul…

- Traian Basescu a deschis la Curtea de Apel Bucuresti un al doilea proces impotriva Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Solicita astfel anularea deciziei prin care i-a fost retras dispozitivul de protectie si paza cuvenit fostilor presedinti.

- Fostul președinte Trana Basescu iși vrea privilegiile inapoi și cere acest lucru in instanța, unde a deschis un proces impotriva Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Parțile sunt chemate joi in fața magistraților Curții de Apel București.