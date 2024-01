Sobor de preoți chemați să sfințească apa și canalizarea care nu există într-o comună din Buzău Evenimentul de inaugurare a proiectului de apa și canalizare in comuna Scorțoasa a fost marcat de prezența unui sobor de preoți și acuzații de politizare exagerata, in timp ce populația locala aduce critici privind veridicitatea realizarilor. Astazi, in comuna Scorțoasa din județul Buzau, s-a dat startul lucrarilor pentru doua proiecte majore de investiții: un sistem de alimentare cu apa in valoare de 15.528.541,69 lei și un sistem de canalizare cu o valoare de 25.271.406,29 lei. Cu toate acestea, evenimentul de inaugurare a luat o turnura neașteptata, devenind mai mult o ședința de partid decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

