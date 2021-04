”Șobolanul”, plătit în SUA cu cardul DGIA, de generalul Sima! Continuam seria dezvaluirilor despre ”putregaiul” de la DGIA, deși dupa un an de zile a indraznit și propaganda operativa a Informațiilor Militare sa scoata capul. ”Culisele atacului la Armata! Se dorește decapitarea intregii structuri de conducere a DGIA pentru a fi impuși comandanți docili” este, pe scurt, ”scenariul” prin care sunt compatimiți oamenii lui Hapau. […] The post ”Șobolanul”, platit in SUA cu cardul DGIA, de generalul Sima! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

