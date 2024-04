Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana va trebui sa mobilizeze mai putini oameni decat se astepta anterior pentru a respinge invazia lansata acum doi ani de Rusia, a afirmat vineri comandantul-sef, generalul Oleksandr Sirski. In decembrie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca armata a propus mobilizarea a…

- SUA negociaza sa mareasca achizițiile de explozibili din Turcia, pentru a spori producția de obuze de artilerie, totul pe fondul eforturilor aliaților de a furniza muniție Ucrainei, informeaza Bloomberg pe 27 martie, citand oficiali anonimi familiarizați cu chestiunea. Ucraina se confrunta cu o penurie…

- Comandantul Fortelor Terestre ale Ucrainei, Oleksandr Pavliuk, a declarat vineri ca este „posibil” ca rușii s- lanseze in vara o ofensiva rusa implicand 100.000 de soldați si a apreciat totodata ca aceasta este „cea mai sumbra previziune”.

- „Exista un nivel de preocupare vizavi de comportamentul agresiv al Rusiei, un nivel de preocupare care are dimensiuni globale, tinand seama de agresiunea neprovocata si impotriva oricaror norme de drept international pe care Rusia lui Putin a facut-o asupra unui stat suveran, asupra Ucrainei. Deci reactii…

- Noul comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, efectueaza un audit al armatei pentru a determina sfera unei „rezerve interne” de trupe, a declarat președintele partidului parlamentar Servitorul Poporului, David Arakhamia aflat la guvernare, pe 22 februarie. Arakhamia a facut…

- Cinci sute de tancuri și peste 600 de vehicule de lupta. Sute de obuziere. Patruzeci de mii de soldați. Potrivit comandamentului de est al Ucrainei, Rusia a adunat o armata uriașa in estul Ucrainei, in apropierea orașului Kupiansk, scrie Forbes.

- Armata ucraineana are urgenta nevoie de muniții, in special de obuze. Kievul a contat pe promisiunile Uniunii Europene. Or, in ciuda deblocajului intervenit in calea noului ajutor european in valoare de 50 miliarde de euro, in planul munițiilor lucrurile nu s-au urnit inca. Insuși șeful diplomației…

- Razboi in Ucraina, ziua 704. O mica unitate de soldați ai Brigazii 47 Mecanizate ucrainene a executat o misiune de razbunare impotriva unui grup de soldați ruși care au executat prizonieri pe front, chiar daca aceștia din urma se predasera.