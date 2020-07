Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat joi redeschiderea barurilor, cafenelelor si a restaurantelor cu anumite restrictii incepand de pe 2 iunie, dupa doua luni si jumatate de inchidere din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP si Reuters. Maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi…

- Murad: Restaurantele și terasele in aer liber vor fi deschise de la 1 iunie. Pe 15 iunie, am putea da startul sezonului estival Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban, ca sezonul turistic pe litoral…

- Murad: Restaurantele și terasele in aer liber vor fi deschise de la 1 iunie. Luam toate masurile necesare, astfel incat pe 15 iunie sa se dea startul sezonului estival Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul Ludovic…

- Dupa ce starea de urgența a fost ridicata, acum toți afaceriștii din domeniul Horeca așteapta ca restaurantele și teresale sa fie din nou deschise, iar premierul Ludovic Orban a venit și cu data cand se va intampla acest lucru!

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban, ca sezonul turistic pe litoral ar putea incepe pe 15 iunie, iar restaurantele si terasele in aer liber vor fi deschise chiar de la 1 iunie, termen convenit…

- „Voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. In analiza de risc epidemiologic, restaurantele, in special cele din spații inchise, sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Dupa data de 15 mai, ele nu vor fi deschise. Hotelurile, in condițiile respectarii anumitor reguli,…

- Premierul Ludovic Orban a spus, miercuri, ca restaurantele nu vor fi deschise in data de 15 mai, odata cu relaxarea restricțiilor, afirmand ca acestea se numara printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Patronii din HoReCa spera ca macar terasele in aer liber sa poata fi deschise in 1 iunie…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca restaurantele in spatii inchise sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic si nu vor fi deschise din 15 mai. In schimb, se vor deschide magazinele din mall-uri care au intrari exterioare, dar si hotelurile si parcurile, de asemenea, cu respectarea…