- Magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana examineaza demersul procurorilor ce ține de prelungire arestului la domiciliu in privința lui Igor Dodon. Pronunțarea urmeaza sa fie in jurul orei 17. {{638734}}Igor Dodon a fost plasat in arest la domiciliu la sfirșitul lunii mai. El este acuzat…

- Olga Bondarciuc, fosta notara, implicata in autentificarea mai multor documente ce vizeaza afacerile lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon și care ar fi prestat servicii de notariat și pentru socialistul Igor Dodon, ramane in arest la domiciliu, scrie Zdg.md . Magistrații de la Curtea…

- Fosta notara, Olga Bondarciuc, al organizației „Plahotniuc” ramane in arest la domiciliu. Magistrații de la Curtea de Apel Chișinau au respins recursul procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, care au contestat hotararea pronunțata de Judecatoria…

- Olga Bondarciuc, notara lui Plahotniuc, a fost eliberata din arest preventiv. Ca urmare a solicitarii procurorilor PCCOCS de prelungire a arestului preventiv in privința acesteia, extradata recent din Belgia, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana a decis plasarea acesteia in arest la domiciliu, pentru…

- Deputata Marina Tauber ramane in arest in Penitenciarul 13. Magistrații de la Curtea de Apel Chișinau au respins recursul avocaților și au menținut decizia primei instanțe, a spus pentru UNIMEDIA, Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicare cu mass-media.

- Chiar daca e fugit din tara, judecatorii au decis ca Plahotniuc trebuie arestat preventiv in dosarul „Metalferos", scrie newsmaker.md. La 29 iulie, un grup bipartizan de congresmeni si senatori din Statele Unite au cerut presedintelui american Joe Biden sa impuna sanctiuni cetatenilor moldoveni Veaceslav…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au susținut necesitatea menținerii arestului preventiv in privința invinuitului Vladimir Plahotniuc in dosarul denumit generic „Metalferos,” iar Curtea de Apel Chișinau a respins recursul avocaților,…