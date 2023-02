Soarele doar va însenina atmosfera Vineri, cer complet senin. Soarele rasare la ora 07:37. In orele nopții și in prima parte a dimineții va fi foarte frig, pe alocuri va fi ger. In a doua parte a zilei posibil ca termometrul sa indice un grad cu plus și la munte cerul va fi senin. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 17:49. Minima zilei se va situa in jur de -9 grade, iar maxima va urca in jur de plus 1 grad. In weekend, valorile termice vor crește ușor, dar și cerul se va innora treptat. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

