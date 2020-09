Ca și dumneavoastra, imi arunc ochii, in aceste zile, catre pliante electorale, interviuri cu aceeași tema etc. Gasesc promisiuni care-ți provoaca instant rasul, dar și indignarea. Foarte multe sunt rupte din coasta gandirii lui Stalin, cel care zicea ca o minte electorala isteața promite ca va construi un pod chiar și acolo unde nu curge […] Articolul Șoapte salvatoare apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .