Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile in industria turismului au crescut peste tot, inclusiv in Grecia și Turcia, din cauza pandemiei și a masurilor suplimentare de siguranța. Ideea ca in Romania ar fi prețuri mai mari decat in strainatate nu se susține, spun operatorii din domeniu, care sunt suparați pe o declarație in acest…

- O gluma intre foști colegi sfarșita prost in incinta unei societați din Nereju, un barbat fiind grav ranit iar altul fiind trimis in judecata, la doi ani de la intamplare. Acuzația adusa este de vatamare corporala, in condițiile in care inculpatul l-a lovit cu un obiect de fier pe un fost coleg de munca,…

- In sezonul turistic din acest an, turistii vor putea calatori mai mult fata de anul anterior, cand multe tari europene au introdus restrictii privind intrarea turistilor pe teritoriul tarii, insa acest lucru s-a schimbat, anul acesta existand state cu putine restrictii. Pe langa destinatiile…

- Deea și Dinu Maxer au fost recent in vacanța in Turcia alaturi de copiii lor, dar au povestit la Xtra Night Show prin ce peripeții au trecut pana a reuși sa plece. Ce li s-a intamplat celor doi cu puțin timp inainte de a decola.

- Adda și Catalin Rizea au trait un adevarat coșmar in timpul vacanței din Grecia. Cei doi se aflau la masa, moment in care au fost surprinși de o furtura teribila despre care artista spune ca a fost „Jihad-ul”. Insa in timp ce cuplul iși spunea rugaciunile și spera ca furtuna se va termina curand, chef…

- Turcia se pregatește joi pentru primul lockdown complet pentru a stopa creșterea galopanta a numarului de infectari și de decese. Turcia a ajuns intr-o situație dificila dupa ce anul trecut fusese menționata ca poveste de succes in modul de abordare a pandemiei și a fost chiar apreciata de OMS. In prezent,…

- Andreea Banica este in vacanța, in Kenya, alaturi de fiica Sofia. Cele doua au vazut animale salbatice in habitatul lor natural, s-au distrat plimbandu-se cu Jeep-ul prin jungla, dar la lasarea nopții s-au intors in confort. Artista a dezvaluit pe Instagram cat a costat-o aventura din Africa și a completat…