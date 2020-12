Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura grea pentru cei noua concurenți ajunși in semifinala sezonului 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Aceștia au aflat ce trebuie sa gateasca la prima proba și acesta a fost momentul in care Catalin Rizea s-a suparat pe Cristian Boca.

- Astazi are loc semifinala sezonului 8 al showului Chefi la cuțite, iar emisiunea a inceput in forța cu o apariție de senzației a prezentatoarei Gina Pistol, care in curand va deveni mamica! Vedeta a imbracat o rochie lila cu care a atras toate privirile!

- Pentru prima oara Catalin Rizea a aparut in fața camerelor de filmat in show-ul Asia Express de la Antena 1, insa de data aceasta e unul dintre concurenții de la Chefi la cuțite! Cantarețul a plecat intr-o escapada departe de București cu ”noile iubiri”, așa cum le spune el juraților Catalin Scarlatescu și…

- In ediția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Catalin Rizea a trait o bucurie imensa atunci cand a realizat ca s-a calificat in semifinala indragitului show culinar de la Antena 1. Cum a reacționat Adda, soția sa, atunci cand a aflat vestea?

- Bucurie mare in familia Rizea! Catalin, a demonstrat de nenumarate randuri in fiecare ediție a concursurului, ca deși este un bucatar amator, el chiar se pricepe la gatit! Astfel, acesta a trecut in etapa semifinala a concursului culinar „Chefi la cuțite”. Iata ce mesaj i-a transmis Adda Baladda, soția…

- Surpriza de proporții in edițai 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Fix cand echipele se pregateau sa afle verdictul dupa proba de gatit, Adda și-a facut apariția in bucatarie.

- Bucurie mare in familia Addei! Soțul ei, Catalin Rizea, a demonstrat ca deși este un bacatar amator, el chiar se pricepe la gatit. Astfel, acesta a trecut in etapa urmatoare a emisiunii „Chefi la cuțite” și a fost ales in echipa lui Catalin Scarlatescu. Iata ce mesaj i-a transmis frumoasa artista partenerului…