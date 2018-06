Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- In timp ce in Uniunea Europeana lucrarile de constructii au crescut cu 1,2% in luna aprilie 2018, Romania se numara printre statele unde lucrarile de constructii au scazut de la o luna la alta, minus 1,1%, chiar daca este vorba de un declin mai mic decat cel de 9,8% inregistrat in luna martie 2018 comparativ…

- Perspectiva media determina o anumita raportare la Uniunea Europeana din partea publicului si a oamenilor politici, care va influenta modul in care se va desfasura Presedintia Romaniei la Consiliul UE, a afirmat, luni, Flavia Durach, asistent universitar doctor la Facultatea de Comunicare si Relatii…

- Romanii sunt printre cetațenii cei mai dependenți de tehnologie din Uniunea Europeana, arata un studiu publicat in aceasta saptamana de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Deputatul PSD de Vrancea, Angel Tilvar, arata ca studiul menționat trebuie coroborat cu alte date statistice care menționeaza…

- Romania avea anul trecut cel mai scazut procent de angajati din Uniunea Europeana (UE) cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, care in mod obisnuit lucreaza de acasa, arata un studiu publicat luni de Eurostat.

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei este…