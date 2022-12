Stiri pe aceeasi tema

- Este a 281-a zi de la inceputul razboiului din Ucraina. Volodimir Zelenski i-a propus lui Elon Musk sa vina in Ucraina pentru a vedea cum stau lucrurile cu adevarat aici, inainte ca acesta sa mai faca vreo propunere de pace.

- Contul de Twitter al fostului presedinte american Donald Trump a fost reactivat, sambata seara. Elon Musk a luat decizia de a ridica suspendarea decisa la scurt timp dupa asaltul Capitoliului de la Washington, din ianuarie 2021, scrie Reuters . Noul proprietar al retelei sociale, un aparator inversunat…

- Elon Musk a inceput un sondaj pe Twitter vineri seara, cerand celor care il urmaresc sa voteze daca sa reintroduca pe platforma contul fostului presedinte al SUA Donald Trump, primele rezultate aratand ca aproximativ 54% au votat ”da”, relateaza Reuters. „Vox Populi, Vox Dei”, a scris Musk pe Twitter,…

- Dupa ce Elon Musk a preluat Twitter, tot mai multi utilizatori ai acestei retele de socializare au inceput sa migreze spre „ceva” numit Mastodon. E vorba despre o retea de socializare… altfel, care a inceput sa prinda tractiune si despre care aflati detalii mai jos. Initial aparuse in 2016, dar s-a…

- Noul proprietar al Twitter a trimis miercuri seara primul mail intern catre angajați in care le transmite sa se pregateasca pentru „vremuri dificile” și in care ii anunța ca munca de la domiciliu este interzisa cu excepția unor cazuri in care iși va personal acordul, relateaza Bloomberg . Musk a spus…

- Elon Musk, a carui avere neta a scazut sub 200 de miliarde de dolari dupa ce investitorii au renuntat la actiunile Tesla, a vandut 19,5 milioane de actiuni intre 4 noiembrie si 8 noiembrie, arata documentele publicate de Comisia americana pentru valori mobiliare si burse. Aceasta miscare il lasa pe…

- CEO Tesla, Elon Musk, a vandut marți peste 19 milioane de acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 3,95 miliarde de dolari, la aproximativ o saptamana dupa ce a cumparat reteaua de socializare Twitter, informeaza Reuters. Cele trei tranzactii presupun un total de putin peste 4%…

- Reteaua de socializare Twitter, cumparata de miliardarul de origine sud-africana Elon Musk, a gazduit mesaje care au fost distribuite pe o scara atat de mare, incat au schimbat uneori cursul istoriei, relateaza AFP, preluata de Agerpres.