Șnițele făcute cu grenada Condițiile sunt extrem de grele pe frontul din Ucraina. Așa ca, pentru a manca la fel ca acasa, militarii ucraineni au gasit un mod cu totul inedit de a-și prepara șnițele: au inlocuit clasicul ciocan de bucatarie cu o grenada fara focos. Imaginile din bucataria improvizata in tranșee au devenit virale pe rețelele de socializare. The post Șnițele facute cu grenada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

